МЗС попередило журналістів про те, що відвідини окупованих територій є незаконними

У МЗС України нагадали журналістам, зокрема іноземним, що в'їзд на окуповані території з Росії є незаконним.
Представники ЗМІ у разі незаконного в'їзду будуть нести відповідальність.
Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
"Нагадуємо всім ЗМІ, що в’їзд на окуповані території України з Росії є незаконним. Порушники несуть відповідальність згідно із законодавством України", - написав Ніколенко.
За його словами, таким журналістам буде заборонено в'їзд в Україну та/або втрата акредитації своїх представництв в Україні.
Раніше іноземного журналіста, який поширив у Мережі відео ворожого ракетного удару по Одесі, видворили з України.
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