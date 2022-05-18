МЗС попередило журналістів про те, що відвідини окупованих територій є незаконними

МЗС попередило журналістів про те, що відвідини окупованих територій є незаконними

У МЗС України нагадали журналістам, зокрема іноземним, що в'їзд на окуповані території з Росії є незаконним.

Представники ЗМІ у разі незаконного в'їзду будуть нести відповідальність.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Нагадуємо всім ЗМІ, що в’їзд на окуповані території України з Росії є незаконним. Порушники несуть відповідальність згідно із законодавством України", - написав Ніколенко.

За його словами, таким журналістам буде заборонено в'їзд в Україну та/або втрата акредитації своїх представництв в Україні.

Раніше іноземного журналіста, який поширив у Мережі відео ворожого ракетного удару по Одесі, видворили з України.

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