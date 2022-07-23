МЗС про обстріл Одеського порту: "Російська ракета — це плювок Путіна в обличчя генсеку ООН та Ердогану"

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на удар по Одесі.

Росії знадобилося менше 24 годин, щоб ракетним ударом по території порту міста Одеса поставити під сумнів домовленості та обіцянки, дані нею ООН та Туреччині у підписаному в Стамбулі 22 липня документі.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

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"Російська ракета — це плювок Володимира Путіна в обличчя Генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу та президентові Туреччини Реджепу Ердогану, які доклали величезних зусиль для досягнення угоди, і яким Україна вдячна", — зазначив він.

Ніколенко додав, що Україна наголошує на необхідності неухильного виконання домовленостей щодо відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.

"Закликаємо ООН та Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов‘язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору. У разі невиконання досягнутих домовленостей, Росія нестиме повну відповідність за поглиблення глобальної продовольчої кризи", —додав він.

Раніше стало відомо, що росіяни атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр". Дві ракети збили силами протиповітряної оборони, дві влучили в об'єкти інфраструктури порту.

Нагадаємо, Україна, Туреччина та ООН 22 липня у Стамбулі підписали угоду про розблокування портів та вивезення українського зерна. Дзеркальну угоду з Туреччиною та ООН також підписала Росія.

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