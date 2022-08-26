МЗС про заяву ООН щодо Чаплиного: "Прирівняння жертви до агресора є абсолютно неприйнятним"

У МЗС нагадали, що Росія зізналася в обстрілі залізничної станції на Дніпропетровщині.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що розчаровані "відсутністю чіткої позиції" офісу гуманітарної координаторки ООН в Україні щодо ракетного удару Росії по залізничній станції в Чаплиному 24 серпня, внаслідок якого загинули 25 людей, зокрема двоє дітей.

"Нагадаю, що Міністерство оборони РФ публічно зізналося в скоєнні цього воєнного злочину. Заклики високої представниці ООН до "всіх сторін" дотримуватися міжнародного гуманітарного права виглядають відірваними від реальності. Прирівняння жертви до агресора є абсолютно неприйнятним", – заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Розраховуємо, що структури ООН, яким ми вдячні за організацію гуманітарного реагування, зможуть скористатися присутністю в Україні, щоб розібратися, яка саме сторона має дотримуватися своїх зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом, бомбардуючи Чаплине та інші українські міста і села", – додав він.

Фото: Associated Press

Нагадаємо, гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун, перебуваючи в Дніпрі 25 серпня, засудила ракетний удар по Чаплиному на Дніпропетровщині.

Водночас вона не вказала у своїй заяві, що удару завдала Росія, а також закликала "всі сторони без винятку сумлінно дотримуватися своїх зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом і постійно забезпечувати, щоб цивільні жителі були захищені, їхні будинки залишалися неушкодженими, а необхідні послуги не припинялися".

Нагадаємо, 24 серпня російські війська ракетами обстріляли залізничну станцію Чаплине. Рятувальники 25 серпня завершили пошукові роботи, і кількість загиблих зросла до 25, двоє з них – діти.

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