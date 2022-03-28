МЗС просить українців, примусово вивезених до РФ, звертатися до найближчих посольств: контактні дані

МЗС просить українців, примусово вивезених до РФ, звертатися до найближчих посольств: контактні дані

У МЗС оприлюднили контактні дані закордонних установ.

Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям, яких примусово вивезли до Росії, повідомити свої дані найближчому посольству України в сусідніх державах або державах можливого транзитного проїзду.

МЗС також опублікувало контактні дані закордонних установ.

Про це МЗС повідомило у Facebook.

"Зазначеним дипломатичним установам України доручено надавати необхідну консультативну та консульську допомогу вищезгаданій категорії громадян для забезпечення їх повернення в Україну", - йдеться у повідомленні.

Посольство України в Естонській Республіці

тел.: +372 6015 835, +372 5887 4477

електронна пошта: emb_ee@mfa.gov.ua, consul_ee@mfa.gov.ua

Посольство України в Латвійській Республіці

тел.: +371 2923 9262, +371 6733 2956

електронна пошта: emb_lv@mfa.gov.ua

Посольство України в Республіці Білорусь

тел.: +375 25 603 11 84, +375 17 283 19 58; +375 17 283 19 59

електронна пошта: emb_by@mfa.gov.ua, consul_by@mfa.gov.ua

Посольство України в Грузії

тел.: +995 32 231 11 61, +995 32 231 14 54, +995 595 08 22 88

електронна пошта: emb_ge@mfa.gov.ua

Посольство України в Азербайджанській Республіці

тел.: +994 50 255 75 18, +994 50 255 75 05

електронна пошта: emb_az@mfa.gov.ua

Посольство України в Республіці Казахстан

тел.: +7 71 7257 7025, +7 70 5755 6610

електронна пошта: emb_kz@mfa.gov.ua, consul_kz@mfa.gov.ua

Посольство України в Республіці Фінляндія

тел.: +358 92 289 00 71, +358 92 289 00 72, +358 404719200

електронна пошта: emb_fi@mfa.gov.ua

Посольство України в Китайській Народній Республіці

тел.: +86 10 6532 6783, +86 1370 1230 647

електронна пошта: emb_cn@mfa.gov.ua, consul_cn@mfa.gov.ua

Посольство України в Республіці Вірменія

тел.: +374 1025 6541, +374 7710 0273

електронна пошта: emb_am@mfa.gov.ua

Посольство України в Литовській Республіці

тел.: 370 5233 0782, +370 6555 0194

електронна пошта: emb_lt@mfa.gov.ua, consul_lt@mfa.gov.ua

Посольство України в Республіці Польща

тел.: +48 698 608 837

електронна пошта: consul_pl@mfa.gov.ua

Консульство України в Гданську

тел.: +48 5834 606 90, +48 6076 543 33

електронна пошта: gc_plg@mfa.gov.ua

Посольство України в Турецькій Республіці

тел.: +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93, +90 312 442 16 58

електронна пошта: emb_tr@mfa.gov.ua, consul_tr@mfa.gov.ua

Нагадаємо, масштаби примусового переміщення співставні депортації, яку проводив Гітлер, окупанти масово вивозять населення України.

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