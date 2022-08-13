МЗС РФ пригрозило США розривом дипвідносин у разі визнання Росії спонсором тероризму

Наразі у цьому списку чотири країни: Північна Корея, Іран, Куба та Сирія.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами директора департаменту Північної Америки МЗС РФ Олександр Дарчієва, Москва попередила Вашингтон, що визнання РФ державою-спонсором тероризму може призвести до повного розриву відносин між країнами.

"У цьому контексті згадаю обговорювану наразі у Конгресі законодавчу ініціативу оголосити Росію країною-спонсором тероризму. Якщо вона буде реалізована, це означатиме перетин Вашингтоном точки неповернення з найсерйознішим супутнім збитком для двосторонніх відносин - аж до зниження їхнього рівня і навіть розриву. Американська сторона попереджена", - сказав Дарчієв.

Як повідомлялося, Сенат США одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити Росію державою-спонсором тероризму за її дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні.

Напередодні Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму і закликав країни Європейського Союзу обмежити видачу віз громадянам РФ та Білорусі.

Члени Конгресу США вимагатимуть від Байдена визнати Росію державою-спонсоркою тероризму

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