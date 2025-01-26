МЗС Росії пригрозило західним миротворцям, які можуть прибути до України

Раніше в західних ЗМІ неодноразово обговорювалася ідея створення миротворчої місії, яка могла б забезпечити безпеку на українській території.

Посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Росії Родіон Мірошник заявив, що будь-які миротворці, які будуть направлені на територію України без згоди Москви, стануть військовими цілями.

Таку заяву Мірошник зробив у своєму Telegram-каналі.

"Будь-який контингент вступив на територію України без згоди та дозволу Росії – військова мета із цілком зрозумілими наслідками", – написав представник МЗС РФ.

Раніше в західних ЗМІ неодноразово обговорювалася ідея створення миротворчої місії, яка могла б забезпечити безпеку на українській території та сприяти припиненню бойових дій.