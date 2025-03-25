МЗС Росії зробило цинічну заяву стосовно Запорізької АЕС

У МЗС РФ наголосили, що "спільна експлуатація станції з якоюсь державою неприпустима".

Міністерство закордонних справ Росії зробило цинічну заяву стосовно Запорізької АЕС, назвавши атомну електростанцію "російським ядерним об'єктом".

Про це повідомляє пропагандистське російське агентство ТАСС.

"ЗАЕС – російський ядерний об'єкт. Передача контролю над нею Україні чи будь-якій іншій країні неможлива... Співробітники ЗАЕС є громадянами Росії, з їхніми життями не можна грати, особливо з урахуванням "звірств" ЗСУ", – йдеться у заяві російського МЗС.

У МЗС РФ наголосили, що "спільна експлуатація станції з якоюсь державою неприпустима".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що всі атомні електростанції України належать державі, а Запорізька АЕС (ЗАЕС), яка перебуває під російською окупацією, також є українською власністю.

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