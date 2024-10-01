МЗС спростувало заяви Financial Times про територіальні компроміси в обмін на мир

Під час зустрічей у Нью-Йорку не обговорювались компроміси щодо територіальної цілісності України.

Міністерство закордонних справ України спростувало інформацію Financial Times про те, що міністр закордонних справ обговорював на приватних зустрічах під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку можливі територіальні компроміси для досягнення миру.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС Георгія Тихого.

Позиція міністра закордонних справ України є непохитною: він підкреслює, що не може бути жодних компромісів щодо суверенітету та територіальної цілісності України, навіть під час приватних зустрічей.

"Я був присутній на кожній зустрічі міністра закордонних справ Сибіги в Нью-Йорку, і на жодній з них не було пропозицій, обговорень чи навіть натяків на жодні територіальні компроміси. Навпаки, позиція міністра є непохитною, і він наголошував на її елементах за зачиненими дверима. Не може бути жодних компромісів щодо суверенітету та територіальної цілісності України", - заявив Тихий.

Він запевнив, що формула миру є єдиним реалістичним шляхом до справедливого і тривалого миру. Він підкреслив усім співрозмовникам, що принцип "Нічого про Україну без України" повинен дотримуватися безумовно.

"Інформація джерела Financial Times щодо обговорення міністром компромісів є просто неправдивою, і нам цікаво, хто взагалі зацікавлений у поширенні таких неправдивих наративів", – додав він.

Нагадаємо, у статті йшлося про те, що високопоставлений західний чиновник заявляв, що "земля в обмін на членство в НАТО — це єдина реальна стратегія, і всі це знають". Він говорив, що "ніхто не скаже цього вголос, але це єдиний варіант на столі"

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