МЗС України проведе ще одні переговори з Лавровим, якщо розмова буде предметною — Кулеба

МЗС України проведе ще одні переговори з Лавровим, якщо розмова буде предметною — Кулеба

Обговорення миру триватиме, за його словами, коли РФ буде готова до такого діалогу.

МЗС України готова до наступних переговорів із Лавровим, якщо РФ буде готова до предметної розмови, а не поширення пропагандистських настроїв.

Про це сьогодні під час пресконференції повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Сподіваюся, формат, який сьогодні відбувся, матиме продовження. Я готовий до нього. Якщо російська сторона буде готова до предметної розмови, а не повторення пропагандистських штампів та наративів про Україну”, — наголосив Дмитро Кулеба.

Він також додав, що Україні потрібна серйозна розмова з російською стороною. Обговорення світу продовжиться, за його словами, коли РФ буде готова до такого діалогу.

“Ми зробимо все для порятунку життя наших людей. Тому що життя людей для нас є головною метою”, — наголосив Кулеба.

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