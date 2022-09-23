МЗС України відреагує на атаку території України дронами іранського виробництва

Речник Зеленського назвав дії Ірану кроком проти суверенітету та територіальної цілісності України.

У п’ятницю, 23 вересня, президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ відреагувати на факти використання військами Російської Федерації на українській території озброєння іранського виробництва.

Про це йдеться на офіційному сайті очільника держави.

У повідомленні наголосили, що керівництво Ірану неодноразово публічно заявляло про свою нейтральність і готовність бути посередником у припиненні російської агресії проти України.

Водночас зібрані на полі бою зразки підтвердили, що Росія застосовує в Україні озброєння саме іранського виробництва.

“Такі дії Ірану розцінюються як крок проти суверенітету й територіальної цілісності України, а також проти життя та здоров’я українських громадян”, – заявив речник президента Сергій Никифоров.

Нагадаємо, російські війська атакували Одесу 23 вересня іранськими дронами-камікадзе з акваторії Чорного моря. Внаслідок атаки окупантів загинула людина.

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