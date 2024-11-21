МЗС відреагувало на заяву Путіна про удар ракетою "Орєшнік" по Україні

Україна неодноразово використовувала далекобійні спроможності проти цілей на тимчасово окупованих територіях, але Путін почав метушитися лише тоді, коли були уражені цілі на території Росії. Отже, він чудово усвідомлює різницю між, власне, російською територією і територіями, які він намагається вкрасти в України.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

"І для ясності: Україна має повне право за міжнародним правом уражати будь-які легітимні військові цілі на території Росії. Україна захищає себе відповідно до статті 51 Статуту ООН. Росія може звинувачувати лише саму себе в наслідках свого рішення напасти на Україну", – резюмував він.

Що передувало

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін повідомив, що 21 листопада для удару по Дніпру начебто було застосовано балістичну ракету середньої дальності "Орешник". При цьому президент держави-агресорки назвав удар по українському місту "успішним випробуванням".

А перед цим ЗСУ вдарили по Курщині, ймовірно, ракетою Storm Shadow.

Зазначимо, ISW вважає, що ціллю атаки Storm Shadow у Курській області міг бути оперативний штаб військ РФ.

США дали "зелене світло" Україні щодо застосування британських ракет Storm Shadow для ударів углиб російської території. Водночас у Британії уникають коментарів щодо дозволу на удари по Росії ракетами Storm Shadow.

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