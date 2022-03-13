На 18-й день війни Ізраїль офіційно засудив напад Росії на Україну

На 18-й день війни Ізраїль офіційно засудив напад Росії на Україну

Ізраїльський міністр закликав РФ сісти за стіл переговорів.

Голова МЗС Ізраїлю Яїр Лапід під час візиту до Румунії закликав Росію припинити воєнне вторгнення до Українита висловив осуд дій країни-агресорки.

Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС Ізраїлю.

"Як і Румунія, Ізраїль засуджує вторгнення Росії до України. Воно не має жодного виправдання, тому ми закликаємо Росію припинити обстріли й атаки та сісти за стіл переговорів для вирішення цього конфлікт", – заявив Лапід.

Він запевнив, що Ізраїль докладає всіх зусиль, щоб допомогти вирішити конфлікт мирним шляхом. Дипломатдодав, що ізраїльська влада разом зі США та ЄС намагається "якнайшвидше покласти край цій жорстокій трагедії".

Нагадаємо, раніше заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд закликала Ізраїль приєднатися до санкцій Заходу щодо російських олігархів, щоб покарати Кремль за його вторгнення до України.

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