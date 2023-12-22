Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На 500 бійців наступали 15 000 ворогів: комбат розповів, як РФ протиснула фланги в районі Авдіївки

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
1708
Час на прочитання
3 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На 500 бійців наступали 15 000 ворогів: комбат розповів, як РФ протиснула фланги в районі Авдіївки

Російські військові / Фото: Facebook/Луганська обласна військово-цивільна адміністрація

Губаренко розповів, що хоч українські війська і досить довго тримали визначені рубежі, "нас просто продавили кількістю і зосередженим ударом в одну точку".

Російським військам у лютому-березні вдалося піхотою протиснути фланги навколо Авдіївки. Ворог кинув туди багато живої сили та засобів, а українські війська не встигали відновлюватися, зазнаючи втрат.

Про це командир 2-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади ЗСУ Ігор Губаренко розповів у інтерв’ю виданню "Українська правда". Його батальйон майже рік тримає оборону на північному фланзі Авдіївського напрямку.

Наступ на Авдіївку – як росіяни змогли протиснути фланги

Губаренко пояснив, як у лютому-березні 2023 року окупантам вдалося протиснути фланги на Авдіївці і сформувати "клешні" для подальшого оточення міста.

"У них пройшла мобілізація. До того ж вони теж навчаються, там не аборигени служать. Точніше, аборигени йдуть м'ясом у піхоті, а кадрових офіцерів вони бережуть і навчають. Вони утримали важливі для себе рубежі, підготували особовий склад, накопичили сили, засоби, перекинули резерви і пішли на прорив", – розповів комбат.

Тобто росіяни продавили фланги великою кількістю піхоти: на один український батальйон наступали три ворожі бригади.

"Ми прораховували різні маршрути висування піхоти, її кількість. Уся піхота, яка на нас йшла, була знищена. Але ми не очікували… За всіма канонами, на одного піхотинця, що обороняється, має наступати п'ятеро. А якщо порахувати, то в нас на один батальйон наступало три бригади", – пояснив Губаренко.

Він уточнив, що на 500 українських бійців наступали приблизно 10-15 тис. російських окупантів.

Читайте провідні новини дня:

Росіяни просто продавили ЗСУ кількістю

"Хочеш-не-хочеш, а ми зазнавали втрат. Ми не встигали поповнюватися, відновлюватися. Хоч ми і досить довго тримали визначені рубежі, нас просто продавили кількістю і зосередженим ударом в одну точку", – розповів комбат.

Він також повідомив, що були зведені дві лінії оборонних рубежів на північному та південному флангах. Українські війська тримали обидві лінії.

"Усе впирається в кількість особового складу. Якщо нас оборонялося 500, а їх іде 5000, то і ми, і вони зазнають втрат. Але вони свої 5000 "поділили" на сьогодні, завтра, післязавтра. І кожен день вони йдуть. А в нас як було 500, то з кожним днем ця цифра зменшувалася, зменшувалася і зменшувалася. Люди втомлювалися. Так, підходили резерви, але не в такій кількості, яка б могла їх зупинити", – описав ситуацію Губаренко.

Нагадаємо, за словами співзасновника DeepState Романа Погорілого, російські війська зайшли до промзони Авдіївки і закріпилися там.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1708
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація