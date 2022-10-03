На 7 напрямках ворог завдає ударів з танків та артилерійських систем різних типів - Генштаб

За інформацією Генштабу, втрати підрозділів, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення, поповнюють за рахунок представників так званих “силових структур”, що діють на тимчасово окупованій території Донецької області.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, однак на 7 інших ворог обстрілює територію з танків та артилерійських систем різних типів.

Про це повідомило командування Генштабу ЗСУ.

На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків та артилерійських систем різних типів:

на Сіверському напрямку – в районі населеного пункту Велика Писарівка Сумської області;

– в районі населеного пункту Велика Писарівка Сумської області; на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Білогорівка, Дружелюбівка, Дворічна, Роздолівка та Ямпіль;

– в районах населених пунктів Білогорівка, Дружелюбівка, Дворічна, Роздолівка та Ямпіль; на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ та Веселе;

– в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ та Веселе; на Авдіївському напрямку – Первомайське, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Водяне.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Вугледар, Микільське, Времівка, Гуляйполе, Гуляйпільське та Залізничне.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. За наявною інформацією, російське військово-політичне керівництво, з метою виграшу часу на підготовку та проведення бойового злагодження мобілізованого особового складу, прийняло цікаве рішення.

"Забезпечення адміністративно-поліцейського режиму на тимчасово окупованій території буде покладатися на підрозділи федеральної служби безпеки Російської Федерації", - зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що попри активність ворога на Донеччині, Збройні сили повністю звільнили Лиман і його контролюють, сьогодні остаточно закріплюються у ньому.

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