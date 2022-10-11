На 8 напрямках ворог завдає ударів із танків та артилерійських систем різних типів - Генштаб

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, однак на 8-ми інших ворог обстрілює територію з танків та артилерійських систем різних типів.

Про це повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ 11 жовтня.

Зазначається, що противник здійснював обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів:

на Сіверському напрямку – Тимоновичі і Янжулівка Чернігівської області;

– Тимоновичі і Янжулівка Чернігівської області; на Слобожанському напрямку – Сотницький Козачок, Одноробівка, Уди, Ветеринарне та Козача Лопань;

– Сотницький Козачок, Одноробівка, Уди, Ветеринарне та Козача Лопань; на Краматорському напрямку – Райгородок, Новоєгорівка, Греківка, Макіївка, Нове, Новолюбівка, Ямполівка, Торське та Спірне;

– Райгородок, Новоєгорівка, Греківка, Макіївка, Нове, Новолюбівка, Ямполівка, Торське та Спірне; на Бахмутському напрямку – Веселе, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Опитне, Майорськ та Нью-Йорк;

– Веселе, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Опитне, Майорськ та Нью-Йорк; на Авдіївському напрямку – Бердичі, Авдіївка, Кам’янка, Первомайське, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка;

– Бердичі, Авдіївка, Кам’янка, Первомайське, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – Успенівка, Нескучне, Полтавка, Вугледар, Залізничне, Малинівка, Чарівне та Білогірʼя.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує обстріли позицій наших підрозділів для стримування контрнаступу по всій лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали райони більш ніж двадцяти населених пунктів. Серед них - Давидів Брід, Нова Кам’янка, Благодатівка, Широке, Шевченкове, Любомирівка, Тернові Поди, Правдине, Мирне та Олександрівка

Нагадаємо, раніше спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що протягом 11 жовтня вдалося збити 14 російських ракет.

Зауважимо, за оцінками військового експерта Романа Світана, нова масштабна ракетна атака з боку Росії може повторитися, але не раніше, ніж через тиждень.