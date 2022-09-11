На 9 напрямках фронту ворог обстріляв інфраструктуру із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії

Під обстрілом Богородичне, Костянтинівка, Баранівка та інші населені пункти.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, однак на інших ділянках фронту ворог постйно обстрілює військову та цивільну інфраструктуру із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ 11 вересня.

На 9 напрямках противник обстріляв військову та цивільну інфраструктуру із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Середина-Буда, Бачівськ, Яструбівка та Майське Сумської області;

– в районах населених пунктів Середина-Буда, Бачівськ, Яструбівка та Майське Сумської області; на Харківському напрямку – Костянтинівка, Баранівка, Світличне, Прудянка, Дементіївка, Слатине, Великі Проходи, Борщова, Руська Лозова, Питомник, Мале Веселе, Рубіжне, Перемога, Українка та Старий Салтів;

– Костянтинівка, Баранівка, Світличне, Прудянка, Дементіївка, Слатине, Великі Проходи, Борщова, Руська Лозова, Питомник, Мале Веселе, Рубіжне, Перемога, Українка та Старий Салтів; на Слов’янському напрямку – Слов’янськ та Стелла;

– Слов’янськ та Стелла; на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Богородичне, Райгородок, Григорівка, Миколаївка, Крива Лука, Сіверськ, Званівка, Івано-Дар’ївка, Спірне та Роздолівка;

– в районах населених пунктів Богородичне, Райгородок, Григорівка, Миколаївка, Крива Лука, Сіверськ, Званівка, Івано-Дар’ївка, Спірне та Роздолівка; на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Суха Балка, Юр’ївка, Розівка та Опитне;

– в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Суха Балка, Юр’ївка, Розівка та Опитне; на Авдіївському напрямку обстрілів зазнали населені пункти Кам’янка, Тоненьке, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка та Мар’їнка;

обстрілів зазнали населені пункти Кам’янка, Тоненьке, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка та Мар’їнка; на Новопавлівському напрямку – в районах населених пунктів Шевченко, Великі Новосілки, Богоявленка, Вугледар і Микільське;

– в районах населених пунктів Шевченко, Великі Новосілки, Богоявленка, Вугледар і Микільське; на Запорізькому напрямку – у районах населених пунктів Комишуваха, Зелене Поле, Новопіль, Гуляйполе, Полтавка, Рівнопіль.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони Осокорівки, Нововознесенського, Первомайського, Українки, Мурахівки, Білогірки, Широкого, Зорі, Любомирівки, Лиманів, Лупаревого, Мирного та Софіївки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ звільнили населений пунк Козача Лопань Дергачівської громади.

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