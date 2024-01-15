На 980 загарбників стало менше: Генштаб повідомив про нові втрати РФ

Загальні бойові втрати російських загарбників на 15 січня склали 370 980 осіб. Протягом минулої доби знищено ще майже тисячу окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 15.01.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 370 980 (+980) осіб

танків ‒ 6089 (+14)

бойових броньованих машин ‒ 11322 (+20)

артилерійських систем – 8771 (+24)

РСЗВ – 958 (+1)

засоби ППО ‒ 650 (+2)

літаків – 329

гелікоптерів – 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6865 (+4)

крилаті ракети ‒ 1815 (+1)

кораблі /катери ‒ 23

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 11698 (+31)

спеціальна техніка ‒ 1356 (+3)

Раніше британська розвідка повідомила, що до 2025 року втрати Росії вбитими й пораненими сягнуть понад 500 тисяч.

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