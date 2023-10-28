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На аеродромі під Севастополем загарбники розмістили системи ППО та РЛК: з'явилися супутникові знімки

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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На аеродромі під Севастополем загарбники розмістили системи ППО та РЛК: з'явилися супутникові знімки

Аеродром Бельбек під Севастополем / Фото: скриншот з відео

Аеродром Бельбек окупанти перетворили на свою військову базу.

Російські загарбники розмістили на аеродромі Бельбек під окупованим Севастополем комплекси ППО та радіолокаційні станції. Про це свідчать супутникові знімки.

Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

OSINT-аналітики Radio & Nukes показали супутниковий знімок аеродрому Бельбек, який окупанти перетворили на свою військову базу.

Експерти виявили на авіабазі:

  • дві РЛС далекого радіолокаційного виявлення 5Ж6У НЕБО-У;
  • РЛС виявлення системи С-300/400 чи автономна типу 96Л6;
  • радар підходу RSP-27, що використовується для допомоги літакам під час посадки, а не для ППО;
  • комплекс протиповітряної оборони ближньої дії "Панцир-С2".
Супутниковий знімок аеродрому Бельбек / © Telegram / Крымский ветер
Супутниковий знімок аеродрому Бельбек / Фото: Telegram / Крымский ветер

У Мережі такожспоказали графік зони дії радарів на аеродромі Бельбек. Проте цей графік поки не точний, оскільки не враховує окремі конкретні характеристики кожної радіолокаційної станції.

Супутниковий знімок аеродрому Бельбек / ©
Супутниковий знімок аеродрому Бельбек

Раніше повідомлялось, що РФ розмістила чотири винищувачі МіГ-31 на аеродромі Бельбек у Севастополі.

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Дата публікації
Перегляди
735
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