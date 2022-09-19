На аеродромі в окупованому Мелітополі пролунали вибухи - Федоров

У понеділок, 19 вересня, вибухи прогриміли у захопленому росіянами Мелітополі. "Забавовнило" на території аеродрому.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

"На захопленому окупантами аеродромі Мелітополя знову вибухи", - йдеться у повідомлені міського голови.

За словами Федорова, наразі уточнюється інформація про наслідки вибухів.

Як повідомлялося, у центрі тимчасово окупованого Мелітополя 18 вересня пролунав потужний вибух. За попередніми даними, спрацювала вибухівка, яку, ймовірно, заклали у сміттєвих баках. Вибух був настільки потужним, що місцеві навіть побачили зарево.

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