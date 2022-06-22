На аеродромі в тимчасово окупованій Херсонщині російські військові спалюють тіла своїх вбитих

На аеродромі в тимчасово окупованій Херсонщині російські військові спалюють тіла своїх вбитих

Поблизу окупованої Нової Каховки Херсонської області російські військові спалюють тіла своїх вбитих солдатів.

Для цього, як йдеться у повідомленні української розвідки, окупанти встановили котлован з автомобільними шинами, куди звозять та спалюють тіла.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Після нанесення вогневого ураження з боку ЗСУ в районі Нової Каховки Херсонської області, рашисти вивезли тіла своїх вбитих військових в район аеродрому Чаплинка. На аеродромі підготовлено котлован з автомобільними шинами. В нього відвантажувались трупи та спалювались", - йдеться у повідомленні.

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Варто зазначити, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 22 червня загальні втрати противника такі: кількість знищених українською армією російських солдатів уже становить 34 тисячі 230 осіб, підбитих танків - тисяча 496, знищених бойових броньованих машин - 3,5 тисячі.

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