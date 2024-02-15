На Алтаї пролунав потужний вибух на оборонному підприємстві: мер назвав це “технологічним процесом” (відео)

Місцеві жителі поскаржилися на ударну хвилю та стовп диму над містом.
У російському місті Бійськ в Алтайському краї пролунав вибух у районі розташування оборонного підприємства ФНВЦ “Алтай”, що входить до складу Роскосмосу.
Про це повідомили російські Telegram-канали.
Місцеві жителі поскаржилися на ударну хвилю та стовп диму над містом. Пишуть, що вибух міг пролунати на заводі “Федеральний науково-виробничий центр “Алтай”, де виробляють боєприпаси, твердопаливні заряди ракетних двигунів та вибухівку для промислових цілей.
Бійськ, Алтайський край— Serg (@NHunter007) February 15, 2024
Вибух на заводі АТ ФНВЦ "Алтай". 3100 км. від кордонів України.
Це державне підприємство оборонної промисловості, яке спеціалізується на хімічних технологіях, а точніше на вибухових речовинах.
✙ Хамелеон pic.twitter.com/V8DgPzUdp0
До слова, Бійськ розташований за понад 3500 км від Києва.
Міський голова цього російського міста назвав вибух “хлопком”, пояснивши його “роботами, які відбуваються згідно з до технологічним процесом”.
Нагадаємо, 13 лютого спецпризначенці групи ГУР МО України “Гуси-9” завдали ударів по російській станції радіолокації “Каста-2Е2”, внаслідок атаки РЛС спалили разом із окупантами.
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