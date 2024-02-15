На Алтаї пролунав потужний вибух на оборонному підприємстві: мер назвав це “технологічним процесом” (відео)

Місцеві жителі поскаржилися на ударну хвилю та стовп диму над містом.

У російському місті Бійськ в Алтайському краї пролунав вибух у районі розташування оборонного підприємства ФНВЦ “Алтай”, що входить до складу Роскосмосу.

Про це повідомили російські Telegram-канали.

Місцеві жителі поскаржилися на ударну хвилю та стовп диму над містом. Пишуть, що вибух міг пролунати на заводі “Федеральний науково-виробничий центр “Алтай”, де виробляють боєприпаси, твердопаливні заряди ракетних двигунів та вибухівку для промислових цілей.

Бійськ, Алтайський край



Вибух на заводі АТ ФНВЦ "Алтай". 3100 км. від кордонів України.



Це державне підприємство оборонної промисловості, яке спеціалізується на хімічних технологіях, а точніше на вибухових речовинах.



✙ Хамелеон pic.twitter.com/V8DgPzUdp0 — Serg (@NHunter007) February 15, 2024

До слова, Бійськ розташований за понад 3500 км від Києва.

Міський голова цього російського міста назвав вибух “хлопком”, пояснивши його “роботами, які відбуваються згідно з до технологічним процесом”.

Нагадаємо, 13 лютого спецпризначенці групи ГУР МО України “Гуси-9” завдали ударів по російській станції радіолокації “Каста-2Е2”, внаслідок атаки РЛС спалили разом із окупантами.

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