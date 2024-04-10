На Авдіївському напрямку "підсмажили" БМП з окупантами – відео

Українські військові продовжують нищити ворога на нашій землі.
На Авдіївському напрямку, в районі села Тоненьке, українські бійці 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади та 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ показали знищення російської БМП з окупантами, які сиділи на броні машини.
У ворожу техніку, яка рухалась, влучив FPV-дрон.
"Ну, так вийшло, хлопці", - прокоментував військовий.
Нагадаємо, російський військовий "відпрацював" по товаришу з РПГ (відео).
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