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На Авдіївському напрямку "підсмажили" БМП з окупантами – відео

На Авдіївському напрямку "підсмажили" БМП з окупантами – відео

БМП з окупантами, у яку поцілив дрон/ Фото: скриншот

Українські військові продовжують нищити ворога на нашій землі.

На Авдіївському напрямку, в районі села Тоненьке, українські бійці 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади та 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ показали знищення російської БМП з окупантами, які сиділи на броні машини.

У ворожу техніку, яка рухалась, влучив FPV-дрон.     

"Ну, так вийшло, хлопці", - прокоментував військовий.

Нагадаємо, російський військовий "відпрацював" по товаришу з РПГ (відео).

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Дрон проти БМП окупантів на Авдіївському напрямку 

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