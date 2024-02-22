На Авдіївському напрямку росіяни перегруповуються, підтягують резерви – Тарнавський

На Авдіївському напрямку російські війська перегруповуються, підтягують резерви.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"На Авдіївському напрямку наші захисники й захисниці за минулу добу відбили 19 атак противника в районах населених пунктів Степове, Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське. Ворог перегруповується, зазнавши величезних втрат під час авдіївської операції, підтягує резерви, знову активно задіює авіацію. Але й наші війська зміцнюють ешелоновану оборону, посилюються додатковими підрозділами, створюють нові вогневі позиції", – написав він.

З його слів, на Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати противника в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили вісім атак противника в районі Роботино, де росіяни намагаються здійснювати наступальні дії малими штурмовими групами, залучаючи квадроцикли. За добу 21 лютого було знищено й пошкоджено три російські квадроцикли.

Нагадаємо:

Командування прийняло рішення вивести українські війська з Авдіївки, щоб зберегти життя бійців.

Головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що українські воїни гідно виконали свій обов'язок. Вони завдали ворогові значних втрат у живій силі та техніці.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський трохи згодом повідомив, що, згідно з отриманим розпорядженням, українські військові вже вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.

"У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів з перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями, це єдино правильне рішення. Оточення не допущено, особовий склад виведено, наші воїни зайняли оборону на визначених рубежах", — написав він.

За чотири місяці активної фази Авдіївської оборонної операції (від 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024) року на Авдіївському напрямку загальні втрати російських військ склали:

особового складу – 47 186 осіб

танки – 364

артилерійські системи – 248

бойові бронемашини – 748

літаки – 5

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зеленський про відхід українських військ з Авдіївки! Що там відбувається насправді?

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