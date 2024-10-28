На авіабазі "Оленья" на Кольському півострові РФ знову збільшено кількість Ту-95МС: що відомо

У звʼязку із тренування бортів Ту-95МС за останній тиждень, між авіабазами ворог здійснив передислокацію бортів.

На авіабазі "Оленья" Росія знову збільшила кількість Ту-95МС до 13 одиниць.

Про це повідомив моніторинговий Telegram-канал Tracking.

"Пояснюємо. У звʼязку із тренування бортів Ту-95МС за останній тиждень, між авіабазами було здійснено передислокації бортів.

25.10 один борт з "Українка".

25.10 два борти з "Енгельс-2".

26.10 один борт з "Енгельс-2" (це той, який злітав уночі о 04:30).

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Тому і маємо "збільшення" на одній із авіабаз Ту-95МС", – йдеться у повідомленні.

Жодного збільшення загальної кількості Ту-95МС біля України немає, крім одного борта з авіабази "Українка" з Далекого Сходу.

За даними Telegram-каналу Tracking, загальна кількість Ту-95МС поблизу України на 12:00 28.10 становить 18 одиниць:

"Оленья" – 13 Ту-95МС.

"Енгельс-2" – два Ту-95МС

"Дягилево" – три Ту-95МС.

Втім, незважаючи на навчання кількість бортів, які споряджені КР Х-101 може складати до 12 одиниць на авіабазі "Оленья".

Нагадаємо, керівник Центру військово-правових досліджень та військовий експерт Олександр Мусієнко нещодавно заявив, що росіяни готують нову масовану атаку по Україні.

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