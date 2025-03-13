На авіабазі "Оленья" Росія зосередила велику кількість літаків: що це може означати (фото)

Після 2022 року "Оленья" активно застосовується для атак на Україну. Бомбардувальники стартують з бази, летять до Каспійського моря і звідти запускають ракети по цілях.

Росія зосередила 45 одиниць військових літаків на авіабазі "Оленья", розташованій на Кольському півострові поблизу кордонів НАТО, що є найбільшим розгортанням на цій базі з початку конфлікту в Україні. Є ймовірність, що Росія готується до масованих ударів по Україні. Також не виключено, що активність пов'язана з плановим технічним обслуговуванням машин.

Про це зосередження російських військових літаків свідчать супутникові знімки, зроблені 12 березня. Знімки з'явилися на каналі для любителів військової та цивільної авіації.

Згідно з оприлюдненими знімками на авіабазі перебувають:

10 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС;

35 дальніх бомбардувальників Ту-22М3;

5 військово-транспортних літаків Ан-12;

3 навчальних Ту-134УБЛ;

4 вертольоти Мі-8.

Скупчення російських військових літаків на авіабазі "Оленья" / Супутниковий знімок AviVector

Скупчення російських військових літаків на авіабазі "Оленья" / Супутниковий знімок AviVector

Скупчення російських військових літаків на авіабазі "Оленья" / Супутниковий знімок AviVector

Скупчення російських військових літаків на авіабазі "Оленья" / Супутниковий знімок AviVector

Коментуючи цю активність, західні оглядачі зазначили, що база розташована за 90 км на південь від Мурманська й історично використовувалася для стратегічної авіації Росії. Зі злітно-посадковою смугою завдовжки 3500 метрів вона підходить для важких літаків, зокрема Ту-95МС і Ту-22М3, що несуть крилаті ракети Х-101 і Х-55 з дальністю понад 2500 км.

Після 2022 року "Оленья" активно застосовується для атак на Україну. Бомбардувальники стартують з бази, летять до Каспійського моря і звідти запускають ракети по цілях. При цьому віддаленість бази (близько 1800 км від кордону з Україною) частково захищає її від ударів ЗСУ.

Можливі причини розгортання

З'ясовуючи причини такої активності росіян, експерти розійшлися в думках. Наприклад, колишній директор британського інституту RUSI Майкл Кларк вважає, що Росія консолідує сили перед весняним наступом, а збільшення кількості Ту-22М3 може свідчити про підготовку масованих ударів по Україні.

Зі свого боку професорка Норвезького інституту оборонних досліджень Катажина Зиск припустила, що концентрація такої кількості літаків зумовлена необхідністю технічного обслуговування машин або передислокацією. Вона наголосила, що розташування бази всього за 150 кілометрів від Фінляндії, яка є членом НАТО з 2023 року, і за 200 кілометрів від Норвегії ускладнює будь-які агресивні наміри, оскільки Росія побоюватиметься викликати відповідну реакцію з боку Альянсу.

Річ у тім, що будь-яку активність на авіабазі одразу ж відстежує розвідка НАТО, що зменшить елемент несподіванки та потенційно утримає Росію від використання бази для будь-чого, крім її нинішньої ролі у війні проти України.

Оглядачі зі свого боку додали, що в Пентагоні поки що не стали коментувати ситуацію, але підкреслили, що продовжують моніторинг російської військової активності. Водночас не виключено, що Росія демонструє силу і перевіряє реакцію Заходу, одночасно готуючись до можливої ескалації, хоча точні наміри Москви залишаються незрозумілими.

Нагадаємо, в Росії вперше за пів року здійснив зліт рідкісний літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Про це днями повідомили моніторингові канали. Як відомо, він здатен виявляти цілі на відстані до 400 км.

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