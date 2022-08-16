На авіабазі під Сімферополем, де пролунали вибухи, перебувало 24 російських літаки - Bellingcat

На військовій авіабазі в селищі Гвардійське Сімферопольського району Криму, де вдень 16 серпня було чути вибухи та видно чорний дим, перебувало 24 російські літаки.

За даними відомого розслідувача, керівника Bellingcat Христо Грозєва, на аеродромі розміщувалися 12 літаків Су-24М та ще 12 літаків Су-25СМ.

Про це відомий журналіст-розслідувач написав у Twitter.

"Російські ЗМІ повідомляють про нову пожежу на авіабазі в Криму сьогодні, цього разу на військовому аеродромі Гвардійське. Він містив 12 літаків СУ-24М і 12 СУ-25СМ і входив до складу ВМФ Росії", - йдеться у його дописі.

Нагадаємо, російські видання повідомили, що вдень 16 серпня на військовій авіабазі в селищі Гвардійське Сімферопольського району Криму пролунали вибухи, видно клуби чорного диму.

Варто додати, що наразі офіційної інформації щодо інциденту немає. Також невідомо про причини вибухів.

Зазначимо, що вранці у вівторок, 16 серпня, в окупованому Криму вже лунали вибухи: поблизу селища Азовське Джанкойського району горить російська військова частина та склад боєприпасів, а в самому Джанкої сталася пожежа на трансформаторній станції.

Згодом у Міноборони РФ сьогоднішні вибухи в Криму назвали диверсією.

Перед цим, 9 серпня, на захопленому росіянами військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці (Крим) пролунала серія потужних вибухів. Тоді російсько-окупаційна "влада" повідомила про постраждалих і щонайменше одну жертву.

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