Над Азовським морем збили унікальний літак-розвідник РФ А-50 і підбили Іл-22М: що відомо

Офіційного підтвердження від Повітряних сил ЗСУ наразі немає.

В неділю, 14 січня, українські військові збили над акваторією Азовського моря російський літак, А-50 і підбили Іл-22М11

Про це заявили народний депутат Юрій Мисягін та видання "РБК-Україна" із посиланням на власні джерела у Силах оборони.

За інформацією Мисягіна, близько 21:00 українськими підрозділами було нанесено вогневе ураження по двох літаках ВКС РФ – а саме літаку А-50 ДРЛВ та бомбардувальнику ІЛ-22М, які перебували над акваторією Азовського моря.

"А-50 збитий, а ІЛ-22 підбитий, проте перебував в повітрі і намагався дістатися до найближчого аеродрому, проте зник з радарів після початку зниження в районі Керчі", – зазначив нардеп.

Видання "РБК-Україна" опублікувало нібито аудіозапис перехоплення розмови літака Іл-22М з диспетчером аеродрому в Анапі. На записі чути, що літак терміново запросив посадку, пожежників та машину "швидкої допомоги".

"Якщо говорити про ДРЛВ, то їх виготовлено було всього ≈30 од. Ціль жирнюча", - зазначив спікер української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Офіційного підтвердження від Повітряних сил ЗСУ наразі немає.

А-50 – російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління.

Зауважимо, що ще один російський літак Іл-22М - "повітряний захищений пункт управління" - був збитий влітку 2023 року бойовиками ПВК Вагнер під час їхнього "походу" на Москву.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 329 літаків та 324 гелікоптери.

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