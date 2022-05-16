На "Азовсталі" через атаки окупантів за два місяці загинуло 15 жінок: мер показав відео із заводу

На "Азовсталі" через атаки окупантів за два місяці загинуло 15 жінок: мер показав відео із заводу

На "Азовсталі", який нещадно атакують окупанти, гинуть молоді українські сім’ї.

На "Азовсталі", який попри поранення і відсутність елементарних умов для існування мужньо боронять українські захисники, вже загинуло 15 молодих жінок.

Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

За його даними, вже понад два місяці українські захисники тримають оборону периметру "Азовсталі". Там військові перебувають цілими сім’ями. Вони разом захищають, разом підтримують одне одного і разом, на жаль, гинуть.

"На Азовсталі вже загинуло 15 молодих жінок – військових, медичних працівників. Це трагедія для всього українського народу. Це кращі з нас, справжні герої. Ми маємо зробити все для їхнього порятунку. Світ має зробити все для того, щоб врятувати наших героїв", - наголосив Бойченко.

Він нагадав, що депутати Маріупольської міської ради звернулися до МЗС України з проханням залучити всі міжнародні інструменти для порятунку українських захисників та проведення операції extraction. Бойченко наголосив, що влада буде боротися за життя українських військових так, як і вони борються за Маріуполь.

"Окупанти продовжують скидати надважкі бомби. Це потрібно зупинити. Потрібно врятувати наших захисників", - наголосив він.

Нагадаємо, Руслана Лижичко та рідні захисників "Азовсталі" звернулися до турецького уряду.

Як повідомлялося, на "Азовсталі" близько 600 поранених, 40 з них – у тяжкому стані.

Читайте також: