На "Азовсталі" ситуація залишається вкрай критичною – Арестович

Станом на вечір 4 травня російські окупанти прорвалися на територію заводу "Азовсталь" у Маріуполі, утім українські захисники змогли відновити оборону.

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович пояснив, що Росія до 9 травня штурмуватиме "Азовсталь", аби показати якийсь результат.

Свою думку радник керівника ОП висловив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним у вівторок, 4 травня.

"Справа в тому, що ці "товариші" вирішили остаточно перемогти і пішли в крутий наземний штурм. Я так розумію, головний задум складається в тому, щоб 9 травня оголосити про те, що ми всіх перемогли, першою чергою Маріуполь", - прокоментував політик.

За словами політика, окупанти сьогодні, 4 травня, прорвалися на "Азовсталь", але українські захисники змогли їх звідти вибити. Утім, ситуація залишається вкрай критичною.

"Вони пішли атаку, увірвались на "Азовсталь" по деяким даним. Наші хлопці вибили їх звідти знову та відновили систему оборони. Але ця ситуація вкрай критична. Можу сказати, що президент кинув всі сили дипломатії задля того, аби вирішити цю проблему. Але подивимося, що буде далі", - додав Арестович.

Нагадаємо, полк "Азов" продовжує героїчну оборону у Маріуполі, яка триває уже 70-й день.

Читайте також: