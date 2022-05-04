На "Азовсталі" точаться кровопролитні бої - термінове звернення командира "Азову" (відео)

Полк "Азов" продовжує героїчну оборону у Маріуполі, яка триває уже 70-й день.

"Азовці" досі перебувають на заводі "Азовсталь", попри те, що росіяни вже другий день, як вдерлися на територію підприємства.

Про це йдеться у зверненні командира полку "Азов" підполковника Дениса Прокопенка.

"Маріупольський гарнізон уже 70-й день сам-на-сам протистоїть переважаючим силам противника. Від 25 квітня ми тримаємо кругову оборону на "Азовсталі", – зазначив Прокопенко.

За його словами, вже другий день, як росіяни прорвалися на територію заводу. Наразі на "Азовсталі" тривають важкі коровопролиті бої.

"Я пишаюся своїми солдатами, які докладають надлюдські зусилля, щоб стримувати натиск противника. Я дякую всьому світові за колосальну підтримку гарнізону Маріуполя. Наші солдати на це заслуговують", – каже командир "Азову"

Прокопенко наголосив, що ситуація вкрай складна. Але незважаючи ні на що, захисники "Азовсталі" продовжують виконувати наказ тримати оборону.