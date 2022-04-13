На багатьох був напис "діти": у Бучі виявили цвинтар розстріляних автомобілів (фото)

Окупанти розстрілювали й палили авто людей.

У Бучі Київської області, де російські військові чинили наджорстокі злочини щодо мирних людей, виявили цвинтар розстріляних автомобілів.

Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

Як свідчать фото, чимало автівок розстріляні, спалені, у деяких абсолютно відсутнє скло. Крім того, на багатьох машинах була табличка із написом "Діти", але навіть це не зупинило путінську армію.

Зауважимо, що мер Бучі Анатолі Федорук закликав жителів, які раніше виїхали з міста, поки не повертатися додому. Він зазначив, що війна не скінчилась, а тому є загроза. Також Федорук закликав тих, хто залишився в місті, не виходити за його межі через можливі мінування лісосмуг.

Напис "діти" на розстріляному авто / Фото з відкритих джерел

Цвинтар розстріляних автомобілів у Бучі / Фото з відкритих джерел

Знищені авто людей / Фото з відкритих джерел

Бучанське кладовище авто / Фото з відкритих джерел

Цвинтар розстріляних авто у Бучі / Фото з відкритих джерел

Розстріляні авто у Бучі / Фото з відкритих джерел

Окупанти розстрілювали авто у Бучі / Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, у Бучі виявили тіла понад 400 мирних мешканців, які загинули під час окупації міста росіянами.

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