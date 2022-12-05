На Бахмут вороги намагаються наступати по 3-4 рази на добу: військові стримують навалу "самогубць"

Останнім часом, кажуть наші піхотинці із 24-ої королівської бригади, штурмові групи окупантів більше скидаються на зграю ненавчених самогубців, яких геть не шкодує командування.

На схід від Бахмута ворог здійснив спробу масованого штурму української лінії оборони. Запеклі піхотні протистояння точилися від автошляху на Дебальцеве і далі на Схід - біля Підгороднього, Бахмутського, на околицях Соледара та навколо Яковлівки, йдеться в ТСН.

Завдяки титанічним зусиллям наших воїнів-піхотинців та артилеристів майже всюди лінія фронту залишилася незмінною, а залишки штурмових груп окупантів вимушені відступити.

Ворожі літаки з гелікоптерами підлітають сюди регулярно, а після них нові глибочезні вирви від авіаційних бомб та ракет на вулицях та дитячих майданчиках прифронтової Донеччини, з’являються щодоби.

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У населених пунктах, що розташовані впритул до передової, ворожі міни зі снарядами розтрощили всі до одного будинки, уламками мало не щогодини шматує дахи, шибки та паркани обійсть. "Вони просто, цілими днями - гатять по нас", - кажуть військові.

Щоразу залпи артилерії окупантів починають лунати ще удосвіта і не припиняються весь день. Так тепер, одним реченням можна описати - кожен день “на нулі”, півнівнічно-східніше від Бахмута. "Від самого ранку противник пробує продавлювати позиції артилерією, як мінометами, так ствольною. Він пробує артилерією просто знести позицію і спокійно на неї зайти", - військовослужбовець 24 ОМБр ім. короля Данила Владислав.

Та бійці стримуючи ворога, якщо українського реактивного вогню, аби принишкли ворожі артилеристи виявляється замало, або ж потрібна більш тонка робота, на близьких дистанціях, до справи долучають "снайперів" артилерійсього штибу.

Тут одна з тих ділянок передової на Донеччині, де ворог майже щодня проводить штурмові дії. Зазвичай це відбувається вдень, але ось останні кілька діб окупанти лізуть вперед невеликими піхотними групами саме темною порою. Трапляється, каже “Бас”, що за одну ніч доводиться відбивати одразу по кілька ворожих штурмів. "Буває 3-4 рази пробують. Але скореговуємо артою, відбиваємо", - каже він.

Та великого зиску такі вилазки ворогам не приносять, запевняють українські воїни. Останнім часом, кажуть наші піхотинці із 24-ої королівської бригади, штурмові групи окупантів більше скидаються на зграю ненавчених самогубців, яких геть не шкодує командування. "Якщо в них раньше було більше навченого особового складу, то зараз в них багато мобілізованих, зеків, вони кидають їх “на мясо”",- додає Владислав.

А ще вони дуже активно орудують лопатами. Ворожі “чмобіки”, вочевидь, теж не з власної волі, копають просто перед кулеметними позиціями українських захисників.

Достатня кількість боєприпасів, каже “Бас”, одна з гарантій того, що лінію відповідальності вдасться втримати.

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