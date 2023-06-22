На Бахмутському напрямку бої стали менш інтенсивними: у ЗСУ назвали причини

На Бахмутському напрямку зменшилася інтенсивність боїв та атак армії російських окупантів. Наразі військові РФ проводять ротаційні заходи.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповування військ Сергій Череватий.

"Також туди зайшли підрозділи повітряно-десантних військ ворога, мотострілецькі підрозділи, які бачили розбиті підрозділи "Вагнера" і діють обережно. Були спроби контратак, але вже набагато обачніше, ніж це робив "Вагнер", - повідомив представник ЗСУ.

З його слів, протягом минулої доби, 21 червня, росіяни обстріляли українські позиції 389 разів із використанням артилерії. Крім того, окупанти здійснили чотири боєзіткнення та два авіанальоти.

Водночас російські загарбники зазнали втрат під час цих атак: 69 окупантів було знищено, а 43 солдатів отримали поранення, одного окупанта було взято в полон.

Ситуація на фронті

Представник Нацгвардії Микола Уршалович заявив, що російська армія намагається відновити наступальні дії на східному напрямку. Зокрема, вони роблять це задля того, аби відволікти резерви Сил оборони на тлі українського наступу.

Тим часом речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що на Лиманському напрямку відбуваються важкі бої. ЗСУ також закріплюються на досягнутих рубежах на напрямку Рівнопіль-Старомайорське.

За словами президента Володимира Зеленського, на фронті тривають жорстокі бої. Він наголосив, що на півдні є рух українських сил уперед. На сході наші захисники тримають оборону.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський каже, що українські захисники мають успіхи на Таврійському напрямку. ЗСУ продовжують вибивати окупантів із позицій, далі просуваються і мають успіхи.

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