На Бахмутському напрямку окупанти провалили штурм, а біля Авдіївки - мають частковий успіх - Генштаб

Окупанти на 158 день кропопролитної та безглуздої війни проти України продовжують свою невдалу "спецоперацію" на сході нашої країни. Зокрема, гатять з артилерії по мирним домівках українців.

Так, ворог вдарив з артилерії на Слов’янському напрямку. Неспокійно було в районі населених пунктів Словʼянськ, Андріївка, Долина, Довгеньке, Курулька, Гусарівка, Адамівка, Богородичне, Краснопілля, Карнаухівка, Червоне, Семиланне, Грушуваха та Червона Поляна.

Про це повідомляє Генеральний штаб України 31 липня.

"На Краматорському напрямку противник здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків в районах Сіверська, Калеників, Переїзного, Званівки, Виїмки, Верхньокам’янського, Кривої Луки, Спірного та Серебрянки. Завдав авіаударів поблизу Спірного та Григорівки.

В районі Серебрянки, силами розвідувальної групи, намагався виявити позиції наших військ, успіху не мав, відійшов. Задіяв для розвідки БпЛА біля Григорівки", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Кодема, Вершина, Травневе, Бахмут, Зайцеве, Соледар, Яковлівка, Покровське та Білогорівка.

"Під прикриттям авіації намагався покращити тактичне положення в районах Вершини, Соледара, Яковлівки та Покровського. Ці плани влучним вогнем зірвали наші воїни. Після провальних штурмових дій окупанти відійшли", - розповіли у Генштабі.

На Авдіївському напрямку противник, наявними засобами вогневого ураження, здійснював обстріли біля Невельського, Уманського, Нью-Йорка, Красногорівки, Авдіївки, Пісків та Новобахмутівки.

"Російська штурмова та армійська авіація цинічно вдарила по населених пунктах Авдіївка, Новоселівка та Юр’ївка. Окупанти намагалися просунутися в районах Камʼянки та Пісків. Тут штурм провалився. В районі Авдіївки окремі підрозділи ворога мають частковий успіх", - повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Не припиняються обстріли в на Новопавлівському напрямку. Під ударами окупантів - Мар’їнка, Пречистівка, Велика Новосілка, Новопіль, Новосілка, Времівка, Білогір’я, Зелене Поле, Павлівка, Ольгівське, Вугледар, Новоукраїнка, Темирівка, Степногірськ, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Залізничне, Нестерянка та Малі Щербаки.

"Штурмова та армійська авіація ворога завдала ударів біля Малих Щербаків, Степового, Мар’їнки та Єгорівки. Противник здійснив повітряну розвідку БпЛА поблизу Степногірська та Мирного. Також було зафіксовано переміщення окремих підрозділів ворога зі Словʼянського на Запорізький напрямок", - додали у Генштабі.

Нагадаємо, раінше військовий експерт Олег Жданов розповів, чи можуть війська Білорусі переміститися до кордону України за одну ніч і напасти.

Читайте також:

В Одесі пролунали вибухи