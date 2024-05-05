На Бахмутському напрямку росіяни змінили тактику: у ЗСУ розповіли деталі

Росіяни змінили тактику на Бахмутському напрямку, де сьогодні точаться одні з найзапекліших боїв.

Про це розповів офіцер пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков, передає 24 канал.

За його словами, на Бахмутському напрямку ворог більше береже техніку, аніж піхоту.

Мобілізовані вже навіть не проходять навчання, а відразу відправляються на передову. Зокрема, штурмові дії на напрямку відбуваються за мінімальної участі техніки, або ж взагалі без неї

"Досить значна кількість російських підрозділів укомплектовані мобілізованими, які навіть вже можуть не проходити навчання в центрах, а просто кидаються в зону бойових дій, кидаються в штурми, при чому в перших штурмових рядах йдуть саме вони", – заявив Калашніков.

Зараз окупанти починають окопуватись і створювати вогневий рубіж.

"Пропаганда у них працює, мізки промиваються. І вони дійсно вважають, що краще вмерти, ніж потрапити в полон", – додав пресофіцер.

Крім того, окупанти почали частіше використовувати КАБи. Однак артилерія працює в окупантів не так влучно, як їм хотілося б.

"Окупанти здійснюють за добу від 10 до 12 тисяч пострілів з артилерії, однак Калашніков запевняє, що це не та кількість, яка необхідна для активних штурмових дій. Тому ворог активніше використовує КАБи, намагається штурмувати й завдавати вогневого ураження", - додав офіцер.

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