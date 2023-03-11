На Бахмутському напрямку сталося 53 бойові зіткнення: у ЗСУ назвали втрати ворога

Наразі є змога забезпечувати українських захисників у районі Бахмута і вивозити звідти поранених.

На Бахмутському напрямку за добу відбулося 53 бойові зіткнення і російські окупанти втратили там 535 своїх бійців вбитими та пораненими.

Про це представник Східного угруповання військ Сергій Череватий розповів у ефірі телемарафону "Єдині новини" 11 березня.

Він також поінформував, що на Бахмутському відрізку фронту російські загарбники влаштували 157 обстрілів із різних видів артилерії.

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"Відбулося 53 бойові зіткнення, 16 разів (ворог – ред.) обстріляв тільки сам Бахмут і 23 бойові зіткнення сталося в районі самого міста. У ході боїв 221 ворог був убитий, 314 зазнали поранень різної ступені важкості", – розповів Череватий.

За його словами, наразі українські інженери та командири роблять усе, аби постачати захисникам Бахмута необхідну амуніцію, боєприпаси, медикаменти та їжу. Окрім того, надалі забезпечується можливість вивезення з міста поранених бійців.

Нагадаємо, напередодні у Міноборони України заявили про загострену ситуацію в Бахмуті: ворог наступає і намагається прорвати українську оборону. Водночас ЗСУ роблять все можливе, аби не дати окупантам реалізувати свої плани.

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, на сьогодні в України є ще достатньо ресурсів, щоб утриматися в районі Бахмута. Окрім того, оборонці міста можуть проводити невеликі контрнаступи в околицях.

За оцінками британської розвідки, за останні чотири дні "вагнерівці" захопили більшу частину східної половини Бахмута. Зокрема, лінія фронту тепер проходить у центрі міста вздовж річки Бахмутка.

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