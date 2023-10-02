На Бахмутському напрямку тривають інтенсивні важкі бої: стало відомо, яка ситуація на передовій

За день відбулося сім бойових зіткнень, ЗСУ вдалося ліквідувати 184 окупанта.

Ситуація на Бахмутському напрямку напружена, проте контрольована.Там тривають інтенсивні важкі бої.

Про це повідомив в рамках єдиного телемарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

"На Бахмутському напрямку традиційно тривають важкі інтенсивні бої. Ситуація стабільно напружена, проте контрольована. 629 разів противник обстрілював позиції Збройних сил України, використовував свої реактивну та ствольну артилерію, також 5 разів використовував авіацію", - розповів Ілля Євлаш.

Він також додав, яких втрат понесли окупанти під час цих зіткнень.

"Відбулося сім бойових зіткнень, нам вдалося ліквідувати 184 окупанта на цьому напрямку. Серед техніки, яку вдалося знищити... п’ять танків ворожих, також низка різних артилерійських систем, серед яких "Нона-С", два "Гіацинти-Б" буксирувальних, п’ять установок "Мста-Б", дві "Гвоздики", дві реактивні системи залпового вогню "Град". Крім цього, знищили дві "Акації", одна гармату Д-20 152- міліметри та шість гармат Д-30, досить урожайний такий видався день..." - зазначив Ілля Євлаш.

Також, спільно у взаємодії з підрозділами РЕБ, вдало знищені зенитно-ракетний комплекс та радіолокаційну станцію.

"Окрім того, вдалося знищити 6 автомобілів, якими противник підвозив різного виду забезпечення, та знищити зенитно-ракетний комплекс "Оса", який досить уже старий такий, він ще радянського виробництва... Також знищили радіолокаційну станцію П-18, яка дозволяла противнику виявляти повітряні цілі... Спільно у взаємодії з підрозділами РЕБ наші підрозділи ПЗРК знищили 14 FPV-дронів та ще 4 безпілотні літальні апарати ZALA", - наголосив начальник пресслужби.

Стосовно тактичної ситуації на Бахмутському напрямку українські військові там мають успіхи на деяких напрямках.

"Щодо тактичної ситуації: на півдні Бахмуту ми все ще продовжуємо наступальну операцію, маємо успіхи на деяких напрямках... Противник намагається відбити втрачене положення все ще в районі Кліщіївки та Андріївки, проте безуспішно для нього," - підкреслив Ілля Євлаш.

Нагадаємо, що війна в Україні може тривати ще два роки. Американські аналітики та офіційні особи припускають, що “існує відчуття неминучої тупикової ситуації”.

Читайте також: