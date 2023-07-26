На Бахмутському напрямку тривають жорсткі бої в районі Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки - Маляр

Також ЗСУ поступово просуваються на Мелітопольському та Бердянському напрямках, наголосили в Міноборони України.

На Бахмутському напрямку українські війська продовжують успішно вести наступальні дії на південному фланзі довкола міста Бахмут.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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За її словами, жорсткі бої тривають в районі населених пунктів Кліщіївка, Курдюмівка, Андріївка.

"Ворог чіпляється а кожен метр зайнятої землі, чинить потужний опір, застосовує резерви, разом з тим несе значні втрати", - йдеться у її дописі.

Південь

Маляр зауважила, що українська армія продовжує вести наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, поступово просуваються.

"В районі Старомайорське тривають бої, наші оборонці мають успіхи, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник намагається повернути втрачені позиції, зокрема північно-східніше Роботине Запорізької області. Але безуспішно", - написала посадовиця.

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Наступ росіян на Куп’янському та Лиманському напрямках

Російська війська намагають наступати на Куп’янському та Лиманському напрямках. Сили оборони України продовжують відбивати їхні атаки, наголосила Маляр.

"Там ворог шукає у нашій обороні слабкі місця, здійснює артобстріл, атакує групами піхоти та використовує загони спеціального призначення, всіма силами намагається протиснути нашу оборону, але безуспішно. Наші оборонці на цих напрямках вживають всіх заходів, щоб зупинити ворога", - підсумувала вона.

Ситуація на фронті

У районі Авдіївки та Мар'їнки на Донеччині тривають ворожі штурми, повідомов речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування капітан Валерій Шершень. За його словами, Сили оборини дають відсіч, не втратили позицій. В районі Мар'їнки відбулось 15 боєзіткнень. На Авдіївському напрямку під вогнем ворожих літаків українські військові відбили ворожі атаки на околицях міста.

Водночас 25 липня у Росії заявили про "захоплення" нових сіл на Луганщині. Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий наступного дня спростував цю інформацію і запевнив, що там тактична лінія залишилася без змін.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Наступ ЗСУ "не за графіком". Війна закінчиться до літа? Чим знищити флот РФ?

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