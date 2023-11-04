На Бахмутському напрямку українські бійці штурмують позиції окупантів: відео з поля бою

На відео бійці ЗСУ ведуть щільний стрілецький вогонь та штурмують ворожі бліндажі.

У Мережі з’явилося відео штурмових дій ЗСУ та динамічних ближніх боїв на позиціях окупантів на Бахмутському напрямку.

Кадри з натільних камер українських бійців опублікували в Telegram-каналі 3-ї окремої штурмової бригади.

На відео бійці ЗСУ ведуть щільний стрілецький вогонь та обстрілюють ворожі бліндажі з ручних гранатометів.

Одному з бійців групи надають невідкладну медичну допомогу після поранення, дістаючи невеликий уламок з руки, після чого штурм продовжується.

На Бахмутському напрямку українські бійці штурмують позиції окупантів

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку російські окупанти постійно намагаються атакувати позиції ЗСУ.

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