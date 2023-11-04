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На Бахмутському напрямку українські бійці штурмують позиції окупантів: відео з поля бою

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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На Бахмутському напрямку українські бійці штурмують позиції окупантів: відео з поля бою

Бій на Бахмутському напрямку / Фото: скриншот з відео

На відео бійці ЗСУ ведуть щільний стрілецький вогонь та штурмують ворожі бліндажі.

У Мережі з’явилося відео штурмових дій ЗСУ та динамічних ближніх боїв на позиціях окупантів на Бахмутському напрямку.

Кадри з натільних камер українських бійців опублікували в Telegram-каналі 3-ї окремої штурмової бригади. 

На відео бійці ЗСУ ведуть щільний стрілецький вогонь та обстрілюють ворожі бліндажі з ручних гранатометів.

Одному з бійців групи надають невідкладну медичну допомогу після поранення, дістаючи невеликий уламок з руки, після чого штурм продовжується.

На Бахмутському напрямку українські бійці штурмують позиції окупантів 

На Бахмутському напрямку українські бійці штурмують позиції окупантів 

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку російські окупанти постійно намагаються атакувати позиції ЗСУ.

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Перегляди
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