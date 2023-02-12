На Бахмутському напрямку ворог лише за добу втратив 212 солдатів, відбулось 41 боєзіткнення – ЗСУ

На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої між Збройними силами та армією Росії.

Головним напрямком удару росіян залишається Бахмутський відрізок фронту. Протягом доби ворог 167 разів завдав удари різними типами ствольної реактивної артилерії, відбулось 41 боєзіткнення, під час якого Росія втратила 212 військовослужбовців вбитими і 315 – пораненими.

Про це в ефірі національно телемарафону розповів речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий.

"У районі безпосередньо Бахмута відбулося 48 обстрілів і 19 боєзіткнень. Бої також велися в районах Торського, Федорівки, Бахмута, Іванівськового та Часового Яру. Ворог також продовжує атаки на Лиманському напрямку у Донецькій області. Там багато днів поспіль ворог ставить рекорди по ураженню артилерійським вогнем – цієї доби 424 обстріли різними типами артилерії і 23 боєзіткнення відбулося. Також ворог втратив 69 вбитими і 126 – пораненими, є також значні втрати техніки", - розповів він.

Такі втрати є відчутними для армії Росії.

Череватий нагадав, що навіть західні аналітики відмічають, що динаміка втрат Росії просто не співставна з будь якими бойовими діями армій сучасного типу.

"Коли лік йде на роти і батальйони за добу, це значить, що у них і тактична медицина не відповідає якісним зразкам, не відповідає тактика бойових дій сучасним вимогам і багато інших факторів. Їхня кількість, яку вони набирали під час мобілізації, не переросла в якість ведення бойових дій", - підкреслив речник Східного угрупування військ ЗСУ.

Збройні сили України зараз виснажують ворога на сході і завдають йому втрати у живій силі та техніці, що безумовно відображається на якості ведення бойових дій ворогом, так і на його морально-психологічному стані. Таким чином Сили оборони виснажують загарбницьку армію, аби не дати їй проводити великі наступальні операції.

Нагадаємо, російські загарбники на Бахмутському напрямку здійснюють спроби наступу, покладаючись на тактику малих груп. Окупанти роблять ставку більше на живу силу, ніж на свою військову техніку.

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