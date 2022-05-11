На Бахмутському напрямку ворог продовжує артилерійські обстріли та готується до наступу - Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що російські окупанти займаються підготовкою до наступу на Бахмутському напрямку.
Російські війська не перестають з артилерії обстрілювати позиції ЗСУ в Донецькій і Луганській областях.
Про це у середу, 11 травня, повідомили у Генштабі ЗСУ.
"На Бахмутському напрямку, з метою підготовки наступу, російські окупанти продовжують артилерійські обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Світлодарськ та Троїцьке. Противник провів штурмові дії у напрямках на Оріхове та Тошківка, успіху не мав", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Харківській області під час контрнаступу українські прикордонники знищили 30 російських військових, ще двоє окупантів були взяті в полон. Полонені заявили, що є жителями Красного Луча, і при цьому переконливо вказували, що вони з Луганської області України.
Також напередодні Сили оборони України звільнили від окупантів п'ять населених пунктів Харківської області, звідки російські війська з мінометів і ствольної артилерії обстрілювали житлові масиви обласного центру.
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