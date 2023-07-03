На Бахмутському напрямку ЗСУ мають просування населеними пунктами – Маляр (мапа)

Збройні сили України минулого тижня мали тактичний успіх та просування населеними пунктами по декількох напрямках, в основному це Бахмутський напрямок. Основні бої тривають по селам Берхівка та Кліщіївка на Донеччині.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Ми традиційно оцінюємо просування по флангах біля Бахмута. По північному флангу тривали важкі бої, по південному – були тактичні успіхи і певні просування. Але ворог чинить дуже сильний опір. Те, з чим стикаються наші Збройні сили – дуже жорсткий двобій. Те, що ворог не просувається, а ми просуваємося, говорить про професійність, мужність і силу наших військових", - зазначила заступниця міністра оборони.

На Бахмутському напрямку ЗСУ мають просування по населених пункта. Фото: deepstatemap.

Нагадаємо, ЗСУ впевнено просуваються для звільнення наших територій та мають успіхи на східному та південному напрямках.

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