На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 26 атак противника: в Генштабі повідомили про ситуацію на фронті

Під час 642-ї доби повномасшабної війни Росії проти України відбулося 79 бойових зіткнень. Ворог завдав ракетного та трьох авіаційних ударів, здійснив 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Про це повідомили в Генштабі 27 листопада.

Ворожі обстріли спричинили руйнування і пошкодження приватних житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Ситуація на напрямках

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснює диверсійно-розвідувальну діяльність поблизку кордону, а також обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Тут артилерійських і мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку ворог безуспішно штурмував Синьківку та Петропавлівку в Харківській області. Там ЗСУ відбили три атаки.

На Лиманському напрямку противник штурмував район Стельмахівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів тощо. На цьому напрямку ЗСУ відбили 12 атак. Від ворожих артилерійських і мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам'янське, Спірне, Переїзне Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 26 атак противника біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Маркове, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії східніше Новобахмутівки, північно-східніше Бердичів, Авдіївки, Опитного, Сєверного та південніше Тоненького Донецької області, де Силами оборони відбито 21 атаку.

На Мар’їнському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші воїни відбили 9 атак.

На Херсонському напрямку противник з артилерії обстріляв місто Херсон.

"Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження окупантам. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", - йдеться у зведенні.

Тим часом дуже запеклі бої тривають на підступах до Авдіївського коксохімічного заводу. Очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш повідомив 25 листопада, що російські війська намагаються оточити місто з флангів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Окупанти увійшли до Авдіївської "промки"! Як це поміняє ситуацію на фронті? Репортаж з передової

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