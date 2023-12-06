На Бахмутському напрямку ЗСУ захопили позиції окупантів: в ISW розповіли деталі

Збройні сили України здійснили контратаку поблизу Богданівки на Бахмутському напрямку і захопили дві позиції, які раніше утримували частини російський повітряно-десантних військ.

Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Американські фахівці з посиланням на Генштаб інформують, що українські війська продовжували штурмові дії на південь від Бахмута. Крім того, один український військовий оглядач заявив, що ЗСУ здійснили контратаку поблизу Богданівки і захопили дві позиції, які раніше утримували частини російського 331-го повітряно-десантного полку ВДВ РФ.

Також зазначається, що 5 грудня російські війська продовжили локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута, але не зробили жодного підтвердженого просування. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили щонайменше 11 штурмів поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

Український командир, який діє в районі Бахмута, заявив, що артилерійські підрозділи ЗСУ та оператори безпілотників знищують приблизно 80 відсотків російської техніки під час російських штурмів.

Він додав, що російські війська зосереджені на відбитті раніше втрачених позицій під Бахмутом і використовують штурмові загони "Шторм-Z" для сильного лобового удару, а більш професійні підрозділи, насамперед ВДВ і чеченські елементи, для пошуку прогалин в українській обороні.

Як повідомлялося, окупанти отримали "елітне" підкріплення під Бахмутом. Загарбники біля міста стали ще більш нахабними, адже отримали підкріплення "елітними підрозділами".

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