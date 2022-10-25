На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог завдав ударів в районах 25 населених пунктів — Генштаб

Росія порушує норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі та житлових будинках.

Російські окупанти не полишають спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у вівторок, 25 жовтня.

“Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання місцевості на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення”, - йдеться у повідомленні.

Упродовж поточної доби противник завдав 3 ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснив понад 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Під вогнем російських окупантів опинилися райони 25 населених пунктів. Серед них - Нікополь Дніпропетровської області, Бахмутське і Вугледар Донецької області та Нова Кам’янка на Херсонщині.

Нагадаємо, російська армія у війні проти України найбільше уваги приділяє Бахмутському напрямку. Окупанти намагаються виконати наказ президента РФ Володимира Путіна про завоювання всього Донбасу, але зазнають великих втрат.

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