На Банковій готують "зрозуміліший" графік віялових відключень

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що найближчим часом з'явиться "зрозуміліший" графік віялових відключень електроенергії в Україні.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Працюємо над удосконаленням графіка відключення електроенергії. Такий графік має стати більш зрозумілим для споживачів, головне створювати якнайменше дискомфорту, наскільки це можливо за сьогоднішніх обставин", – зазначив він.

За словами Тимошенка, особливо на Банковій враховують потреби підприємств критичної інфраструктури та оборони.

Відключення світла в містах України

У суботу, 22 жовтня, армія РФ здійснила масовану ракетну атаку по енергетичних об’єктах в різних областях України.

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" вимушено застосував графіки обмеження для промислових та інших категорій споживачів у всіх регіонах України для стабілізації роботи енергосистеми.

Керівник НАК "Нафтогаз-Україна" Юрій Вітренко заявив, що ця зима буде "найгіршою в історії" через перебої з постачанням електроенергії та опалення. Російські війська зруйнували майже 40% об'єктів енергетики на території країни.

Мер Рівного Олександр Третяк попередив містян, що у середу, 26 жовтня, у місті від 13 до 18 години планово вимикатимуть електроенергію.

Тим часом у Львівській області створили графіки аварійних відключень світла за групами. Тепер жителі Львівщини можуть дізнатися, до якої групи належить їхнє помешкання і приблизний час відключень у конкретний день.