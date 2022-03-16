На Банковій коротко описали, що відбувається на дипломатичному та військовому фронті зараз

Влада Росії намагається знайти союзників.
Українські війська, які героїчно боронять Батьківщину від російських загарбників, на деяких дільницях перейшли у наступ. Це кардинально змінює диспозицію сторін.
Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"Що відбувається просто зараз. Перше - контрнаступ ЗСУ на низці оперативних напрямків. Це кардинально змінює диспозиції сторін. Друге - починається втеча російських журналістів із телеканалів. Третє - керівництво РФ намагається знайти союзників, солдати яких готові помирати в українських полях", - написав Подоляк.
Як повідомлялося, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Володимир Путін політично уже програв війну в Україні, а у військовому плані він її не виграє.
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