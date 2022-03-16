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На Банковій коротко описали, що відбувається на дипломатичному та військовому фронті зараз

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На Банковій коротко описали, що відбувається на дипломатичному та військовому фронті зараз

Associated Press

Влада Росії намагається знайти союзників.

Українські війська, які героїчно боронять Батьківщину від російських загарбників, на деяких дільницях перейшли у наступ. Це кардинально змінює диспозицію сторін.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Що відбувається просто зараз. Перше - контрнаступ ЗСУ на низці оперативних напрямків. Це кардинально змінює диспозиції сторін. Друге - починається втеча російських журналістів із телеканалів. Третє - керівництво РФ намагається знайти союзників, солдати яких готові помирати в українських полях", - написав Подоляк.

Як повідомлялося, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Володимир Путін політично уже програв війну в Україні, а у військовому плані він її не виграє.

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