На Банковій нагадали, чому злочини РФ в Україні треба визнати геноцидом

Світ повинен визнати численні злочини Росії, яка повномасштабно вторглася до України, геноцидом українського народу.

Про це написав радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

Подоляк зауважив, що росіяни під фейковими приводами вторглися до України, де знищують міста й інфраструктуру, мародерять, вбивають людей, а їхні пропагандисти й далі закликають убивати українських дітей.

"Нагадаю хронологію. Під фейковими приводами Росія вторгається до України, обстрілює міста, страчує людей, грабує оселі, розлучає сім'ї, спалює книжки, нищить інфраструктуру. Її пропагандисти закликають убивати дітей. Нагадайте хоч одну причину, чому дії Рф ще не визнані геноцидом?", - зауважив Подоляк.

Злочини Росії в Україні

Російські окупаційні війська після початку вторгнення до України влаштовують на тих територіях, які їм вдається тимчасово захопити, справжній геноцид. Війська РФ вбивають, катують, з ґ валтують громадян, які опинилися в окупації . А після деокупації Бучі, Ізюма, Лимана та інших населених пунктах Україна фіксує масові поховання і низку воєнних злочинів, вчинених армією РФ.

Президент Польщі Анджей Дуда також порівняв дії росіян щодо знищення врожаю в Україні та блокування експорту зерна з Голодомором 1930-х років.

А прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що диктатора Путіна і його прибічників необхідно притягнути до повної відповідальності за воєнні злочини в Україні.

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наприкінці серпня повідомляв, що сенаті США з'явився проєкт резолюції про визнання дій Російської Федерації в Україні геноцидом українського народу.

Нагадаємо, у результаті обстрілів Російської Федерації протягом 24 жовтня загинуло і постраждало 20 мирних людей. Найбільше жертв серед цивільних у Донецькій області.

Станом на 25 жовтня від початку війни російські окупанти вбили в Україні щонайменше 430 дітей, понад 820 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

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