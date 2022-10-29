На Банковій підрахували кількість жертв серед цивільних від агресії РФ за добу

Від дій РФ в Україні гинуть і страждають цивільні люди.

У результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації протягом минулої доби, 28 жовтня, загинуло і постраждало понад 15 мирних людей.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко з посиланням на дані ОВА.

За даними місцевих ОВА, станом на ранок 29 жовтня найбільше жертв агресії РФ за минулу добу - у Донецькій області. У цьому регіоні виявили 3 загиблих і 8 поранених.

На Харківщині від атаки російських окупантів трьох людей поранено.

У Запорізькій області двох цивільних поранено, у Дніпропетровська область - 1 поранений.

Нагадаємо, на щойно звільнених від росіян територіях України ексгумували близько тисячі тіл загиблих, яких загарбники РФ вбили під час окупації. Зокрема, майже 450 в Ізюмі - на місці одного з наймасовіших поховань. Зараз відкриваються шокувальні факти звірств окупантів: серед загиблих є і цивільні – дорослі та діти.

Тим часом голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти дозволяють собі без підстав проводити обшуки у домівках людей.

"Тобто, сподобалась квартира – можна її безпідставно обшукати, зайти щось цікаве. Ну або цінне", - наголосив Гайдай.

Водночас радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк наголошує, що міжнародна спільнота має визнати численні злочини Росії геноцидом українського народу.

Читайте також: