На Банковій попередили, що в Україні "у найближчому майбутньому будуть важкі часи"

Громадян України закликають бути готовими до відключень електроенергії та води по всій країна через ракетні обстріли росіян енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка під час телемарафону.

Тимошенко попередив, що в Україні "у найближчому майбутньому будуть важкі часи", а через удари РФ по критичній й енергетичній інфраструктурі - можливі віялові відключення.

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У цьому контексті він нагадав, що під час ранкових ракетних обстрілів знову постраждали об’єкти енергетичної інфраструктури в низці великих міст України.

"У нас критична ситуація по всій країні зараз. У нас залежить один регіон від іншого... Тому треба готуватися до того, що як електроенергії, так і водопостачання чи теплопостачання", - пояснив Тимошенко.

Крім того, заступник голови ОП додав, що у Києві також росіяни влучили в об’єкт енергетичної сфери. У результаті в одному з районів міста зникли вода та світло. Тимошенко запевнив, що незабаром їхнє подовання відновлять.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Росія намагається залякати українців, залишити без світла та тепла. Такі дії Кремля – це агонія, така ж, яку світ вже спостерігав 78 років тому.

Масований ракетний удар по Україні

Зауважимо, що вранці 18 жовтня війська РФ продовжили кошмарити українців - ворог атакував дронами та ракетами низку великих міст України, зокрема, Київ, Житомир, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг.

У низці міст є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури. У результаті ударів є перебої із водою та світлом. Про жертв, наразі не повідомляється.

Що відомо про ракетні удари та їхні наслідки - у матеріалі ТСН.ua.

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